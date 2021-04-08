Thema u. a.: Verlassen, aber blitzblank! Chiles (fast) vergessene StadtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.04.2021: Thema u. a.: Verlassen, aber blitzblank! Chiles (fast) vergessene Stadt
41 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12
Cerro Sombrero ist eine Stadt im Süden Chiles. Obwohl hier schon seit Jahrzehnten kaum mehr Leute wohnen, sieht die Stadt blitzblank aus. Außerdem finden sich überall Produkte aus deutscher Herstellung. Was steckt dahinter? "Galileo" ist der Sache auf den Grund gegangen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
