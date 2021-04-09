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Galileo

Thema u. a.: Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?

ProSiebenFolge vom 09.04.2021
Thema u. a.: Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?

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Folge vom 09.04.2021: Thema u. a.: Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?

47 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12

Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?Fitnesstraining ist voll im Trend. Davon profitiert nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Sportgerätehersteller. Vor allem seit sich die Menschen im Lockdown ihre eigenen Home-Gyms basteln gehen die Verkäufe durch die Decke. Galileo hat einige Geräte getestet, mit den Händlern gesprochen und Fabriken in China besucht. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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