Thema u. a.: Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.04.2021: Thema u. a.: Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?
47 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12
Billig vs. teuer - wer verdient an Fitnessgadgets?Fitnesstraining ist voll im Trend. Davon profitiert nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Sportgerätehersteller. Vor allem seit sich die Menschen im Lockdown ihre eigenen Home-Gyms basteln gehen die Verkäufe durch die Decke. Galileo hat einige Geräte getestet, mit den Händlern gesprochen und Fabriken in China besucht. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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