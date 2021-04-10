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Galileo

Thema u. a.: Ein Beruf, drei Gegenstände: Lebensmittelkontrolleur

ProSiebenFolge vom 10.04.2021
Thema u. a.: Ein Beruf, drei Gegenstände: Lebensmittelkontrolleur

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Galileo

Folge vom 10.04.2021: Thema u. a.: Ein Beruf, drei Gegenstände: Lebensmittelkontrolleur

51 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12

Skurril, aber wahr: Ein Inspektor, der in Israel prüft, ob das Essen koscher ist. Ein Kontrolleur in Italien, der mit einem Pferdeknochen im Schinken herumstochert und ein Prüfer in Bremerhaven, der an Bananen schnüffelt. Es gibt einige skurrile Arten, wie die Qualität unserer Nahrung überprüft wird. "Galileo" zeigt Lebensmittelkontrolleure weltweit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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