Thema u. a.: Ein Beruf, drei Gegenstände: LebensmittelkontrolleurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.04.2021: Thema u. a.: Ein Beruf, drei Gegenstände: Lebensmittelkontrolleur
51 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12
Skurril, aber wahr: Ein Inspektor, der in Israel prüft, ob das Essen koscher ist. Ein Kontrolleur in Italien, der mit einem Pferdeknochen im Schinken herumstochert und ein Prüfer in Bremerhaven, der an Bananen schnüffelt. Es gibt einige skurrile Arten, wie die Qualität unserer Nahrung überprüft wird. "Galileo" zeigt Lebensmittelkontrolleure weltweit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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