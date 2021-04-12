Thema u. a.: Woher kommt die Kohle?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.04.2021: Thema u. a.: Woher kommt die Kohle?
50 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 12
Es wird endlich wärmer und die Deutschen schmeißen wieder den Grill an. Doch die 250.000 Tonnen Grillkohle, die dafür jedes Jahr verheizt werden, müssen irgendwo herkommen. Zum Beispiel von der deutschen Firma "proFagus". "Galileo" hat sich angesehen, wie dort in unterirdischen Bunkern 30.000 Tonnen Kohle im Jahr hergestellt werden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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