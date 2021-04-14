Thema u. a.: Space Mining - Bergbau im WeltallJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.04.2021: Thema u. a.: Space Mining - Bergbau im Weltall
47 Min.Folge vom 14.04.2021Ab 12
"Space Mining" oder auch "Weltallbergbau" - das klingt nach Science-Fiction. Dabei geht es um den Abbau von Mineralien und Metallen auf Asteroiden, Planeten und Monden. Space Mining könnte damit nicht nur Unternehmen riesige Gewinne einbringen, sondern auch die Besiedlung des Mondes und die Reise zum Mars ermöglichen. "Galileo" zeigt den aktuellen Stand der Forschung und die vielversprechendsten Projekte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
