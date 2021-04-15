Galileo
Folge vom 15.04.2021: Thema u. a.: Der Putin-Clan
34 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Er ist Meister der Selbstinszenierung und doch weiß die Welt kaum etwas über sein Privatleben: Vladimir Putin ist seit fast 21 Jahren russischer Präsident. Nach den jüngsten Entwicklungen könnte er das bis zum Jahr 2036 bleiben. Doch welche Leute stehen hinter ihm?Wer verhilft ihm zu so großem Einfluss und welche Rolle spielt seine Familie? "Galileo" schaut hinter die Fassade des mächtigsten Mannes Russlands. Bildrechte: ProSieben
