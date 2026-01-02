Zum Inhalt springenBarrierefrei
48 Min. Ab 12

Bei "Galileo" heißt es diesmal - ab in den Flieger. Und zwar nicht in irgendeinen: "Emirates" gehört angeblich zu den besten Fluggesellschaften der Welt. Die Airline verspricht außergewöhnlichen Service und Komfort in allen Kabinen-Klassen. Aber stimmt das wirklich? Oder steckt hinter der Werbung vielleicht nur viel heiße Luft?

