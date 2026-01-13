Der Preis des Wintertraums: Das Geschäft hinter IschglJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.01.2026: Der Preis des Wintertraums: Das Geschäft hinter Ischgl
Folge vom 13.01.2026
Ischgl ist der Inbegriff des Luxus-Skiurlaubs, wo der Wintertraum auf Knopfdruck entsteht. Doch wer zahlt den Preis für das perfekte Skierlebnis? "Galileo"-Reporter Vincent gräbt tief im Tiroler Schnee und fördert überraschende Erkenntnisse zutage: Von den versteckten Kosten der künstlichen Beschneiung bis zu den Profiteuren des Après-Ski. Wie lange kann das System Ischgl dem Klimawandel und steigenden Preisen noch trotzen?
