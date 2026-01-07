Mit Coaching zur Selfmade-Millionärin: So tickt Krypto-Queen Anna MayrJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.01.2026: Mit Coaching zur Selfmade-Millionärin: So tickt Krypto-Queen Anna Mayr
Themen der Sendung vom 7. Januar 2026: Könnte Donald Trump Grönland kaufen? // Unten parken, oben leben: Wie Chongqing den Verkehr neu denkt // Kosten aufgedeckt: Schlüsseldienst zwischen Abzocke und Fairness // Hack der Woche: Abperl-Effekt für den Seitenspiegel
