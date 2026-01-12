Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!

ProSiebenFolge vom 12.01.2026
Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!

Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 12.01.2026: Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!

50 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Bombendrohungen, Terroranschläge, Geiselnahmen - wenn es brenzlig wird, ist die GSG 9 zur Stelle. Doch wie bereiten sich die Polizisten auf ihre gefährlichen Missionen vor? "Galileo" gewährt exklusive Einblicke in den Alltag der Spezialeinheit. Von futuristischen Roboterhunden bis zu waghalsigen Motorradfahrten durch Treppenhäuser - die GSG 9 setzt auf modernste Technik und spektakuläre Taktiken.

Alle verfügbaren Folgen