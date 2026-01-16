Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Einkaufen als Show: Warum Live-Commerce in China boomt

ProSiebenFolge vom 16.01.2026
Einkaufen als Show: Warum Live-Commerce in China boomt

Einkaufen als Show: Warum Live-Commerce in China boomtJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 16.01.2026: Einkaufen als Show: Warum Live-Commerce in China boomt

32 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

In China boomt das Milliarden-Geschäft mit Live-Commerce. "Galileo"-Reporter Robert schlüpft in die Rolle des digitalen Marktschreiers und entdeckt: Hier ist jeder Verkauf eine Show. Von Meeresfrüchten bis E-Autos - was lässt sich am besten verticken? Und welche Rolle spielen KI-Avatare in diesem Spiel?

Alle verfügbaren Folgen