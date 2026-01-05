Neue Energy-Booster: Was können Koffein-Sprays, -Kaugummis und -Pulver?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.01.2026: Neue Energy-Booster: Was können Koffein-Sprays, -Kaugummis und -Pulver?
Statt Kaffee oder Energy Drinks setzen immer mehr Menschen auf Produkte wie Koffein-Sprays, -Kaugummis und -Pulver. Doch wie schnell wirken sie und welche Effekte haben sie auf Körper und Geist? Um das herauszufinden, testen die eineiigen Drillinge Matz, Felix und Louis in Reaktionsspielen und Alltagssituationen, wie diese innovativen Koffeinquellen ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinflussen. Doch was hilft wirklich und wovon sollte man lieber die Finger lassen?
