Reisen wie in der Business-Class: Der luxuriöseste Bus EuropasJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.06.2026: Reisen wie in der Business-Class: Der luxuriöseste Bus Europas
50 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Schlafen im Bus wie in der Business-Class? Galileo testet den Twiliner – einen Luxus-Nachtbus, der das Reisen auf der Straße neu definieren will. Reporter Christoph fährt über Nacht von Zürich nach Amsterdam und prüft Komfort, Service und Schlafqualität bei einem Ticketpreis von rund 160 Euro.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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