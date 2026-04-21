Skopje vs. Zürich im ReiseduellJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 21.04.2026: Skopje vs. Zürich im Reiseduell
39 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Zwei Städte, ein Budget: Wir schicken unsere Hosts mit 250 Euro für 24 Stunden nach Zürich und Skopje, in die teuerste und günstigste Stadt Europas. Während ein 5-Sterne-Hotel mit Spa, Taxifahrten und 3-Gänge-Menü in Skopje drin sind, müssen in Zürich kreative Spar-Hacks wie Kurierfahrten und Rabattcodes den Tag retten. Der direkte Vergleich zeigt, wie unterschiedlich sich Geld in Europa anfühlt. Wo bekommt man mehr fürs Geld und wo muss man am Ende verzichten, um über die Runden zu kommen?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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