Baustellen-Fake: Der 100 Millionen RaubJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.04.2026: Baustellen-Fake: Der 100 Millionen Raub
43 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
In Gelsenkirchen erbeuteten Bankräuber bis zu 100 Millionen Euro. "Galileo" enthüllt die absurden Details der Ermittlungen: von einem ignorierten Brandalarm bis zu einem riesigen Kernbohrer - ein Raub, getarnt als harmlose Baustelle!
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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