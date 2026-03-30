Das Schlaf-Duell: Wie schlafen wir besser?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.03.2026: Das Schlaf-Duell: Wie schlafen wir besser?
44 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
"Galileo" schickt zwei Schlechtschläfer ins Schlafduell: Hightech-Gadgets gegen simple Lowtech-Lösungen. Mit Nachtsichtkamera und wissenschaftlichem Schlaftracking decken wir auf, welche Helfer wirklich zur erholsamen Nacht verhelfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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