Wartezimmer adé! Ist die KI besser als dein Arzt?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.04.2026: Wartezimmer adé! Ist die KI besser als dein Arzt?
43 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Künstliche Intelligenz macht dein Handy zum persönlichen Gesundheitsexperten: Apps, die Hautveränderungen analysieren und Krankheiten frühzeitig erkennen. Doch kann ein Algorithmus wirklich menschliches Urteilsvermögen ersetzen?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2025-2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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