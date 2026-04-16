Galileo
Folge vom 16.04.2026: Schuhe aus der Spraydose
29 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
3D-Drucker sind mittlerweile Alltag. Ein Schweizer Unternehmen kommt nun mit einer neuen Technologie um die Ecke: Schuhe aus der Spraydose! Wie geht das? Und: Wie robust sind diese? "Galileo" reist in die Schweiz und schaut sich den Schuh der Zukunft an.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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