Survival-Food extrem: Killer-Fisch und tödliche VogelnesterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.03.2026: Survival-Food extrem: Killer-Fisch und tödliche Vogelnester
47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Diese Delikatessen können buchstäblich lebensgefährlich sein: Kim taucht tief in den Amazonas ein, um den Ruf des Piranhas als gnadenlosen Killer auf die Probe zu stellen und herauszufinden, ob er am Ende nur ein lokaler Lieblingsfisch ist. Moritz wagt sich indes in todesmutige philippinische Höhlen, um die bizarrste und teuerste Zutat der Welt zu jagen: Vogelnester aus purem Speichel, deren Ernte tödlich ist und die bis zu 3.000 Dollar pro Kilo einbringen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen