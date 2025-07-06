GAME ZERO
Folge 2: Alea Iacta Est
28 Min.Ab 12
Das zweite Spiel beginnt – und diesmal zählt jede Sekunde. Zwei Teams treten gegeneinander an, um möglichst schnell Würfel ihrer Farbe zu sichern. Wer zu langsam ist, fliegt. Wer verliert, kämpft um sein Überleben. Denn in Game Zero bedeutet ein Fehltritt das Aus.
