GAME ZERO

Folge 6: Hand in Hand

42 Min.Ab 12

Zum ersten Mal treten die Nummern in 2er-Teams an. Hand in Hand geht es durch einen Parcours mit Aufgaben, die eigentlich zwei freie Hände brauchen. Schrauben lösen, Puzzleteile setzen, Kleidung anziehen – alles unter Zeitdruck und mit nur einer Hand pro Person. Koordination entscheidet. Wer scheitert, ist raus.

