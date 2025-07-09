GAME ZERO
Folge 6: Hand in Hand
42 Min.Ab 12
Zum ersten Mal treten die Nummern in 2er-Teams an. Hand in Hand geht es durch einen Parcours mit Aufgaben, die eigentlich zwei freie Hände brauchen. Schrauben lösen, Puzzleteile setzen, Kleidung anziehen – alles unter Zeitdruck und mit nur einer Hand pro Person. Koordination entscheidet. Wer scheitert, ist raus.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH