GAME ZERO
Folge 8: Under Pressure
31 Min.Ab 12
Nur noch 8 Nummern sind übrig – und sie müssen abtauchen. In 2er-Teams geht es in den Wassertank. Dort warten Zahlenschlösser und Rechenaufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können. Kommunikation, Köpfchen und Luftanhalten entscheiden jetzt über den Einzug in die nächste Runde.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH