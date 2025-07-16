Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GAME ZERO

Under Pressure

JoynStaffel 1Folge 8
Under Pressure

Under PressureJetzt kostenlos streamen

GAME ZERO

Folge 8: Under Pressure

31 Min.Ab 12

Nur noch 8 Nummern sind übrig – und sie müssen abtauchen. In 2er-Teams geht es in den Wassertank. Dort warten Zahlenschlösser und Rechenaufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können. Kommunikation, Köpfchen und Luftanhalten entscheiden jetzt über den Einzug in die nächste Runde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

GAME ZERO
Joyn
GAME ZERO

GAME ZERO

Alle 1 Staffeln und Folgen