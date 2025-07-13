Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GAME ZERO

Turtle Wushu

JoynStaffel 1Folge 7
Turtle Wushu

Turtle WushuJetzt kostenlos streamen

GAME ZERO

Folge 7: Turtle Wushu

28 Min.Ab 12

Jetzt zählt Balance, Taktik und Timing. In Turtle Wushu balancieren die Nummern eine Mini-Schildkröte auf dem Handrücken – und versuchen gleichzeitig, die der anderen zu Fall zu bringen. Nur eine Hand darf benutzt werden, jeder Zug kann der letzte sein. Wer cool bleibt, bleibt im Spiel. Wer wackelt, fliegt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

GAME ZERO
Joyn
GAME ZERO

GAME ZERO

Alle 1 Staffeln und Folgen