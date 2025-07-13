GAME ZERO
Folge 7: Turtle Wushu
28 Min.Ab 12
Jetzt zählt Balance, Taktik und Timing. In Turtle Wushu balancieren die Nummern eine Mini-Schildkröte auf dem Handrücken – und versuchen gleichzeitig, die der anderen zu Fall zu bringen. Nur eine Hand darf benutzt werden, jeder Zug kann der letzte sein. Wer cool bleibt, bleibt im Spiel. Wer wackelt, fliegt.
GAME ZERO
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH