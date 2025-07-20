GAME ZERO
Folge 9: Alles auf eine Karte
25 Min.Ab 12
Die letzten 6 stehen kurz vor dem Finale. Doch bevor es so weit ist, müssen sie sich einem Spiel stellen, das keiner kontrollieren kann. Bei diesem Kartenspiel entscheidet nicht nur Glück – sondern wer die Wahrheit Nerven behält, wenn’s ernst wird. Nur vier kommen weiter.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH