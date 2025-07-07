GAME ZERO
Folge 3: Regelbruch
31 Min.Ab 12
Die erste Nacht bricht an – und mit ihr kommt Unruhe. Regelverstöße, Strafen und Unsicherheiten reißen die Teilnehmenden aus dem Gleichgewicht. Wer testet Grenzen? Wer wird bestraft? In Game Zero wird jedes Verhalten beobachtet – und alles hat Konsequenzen.
