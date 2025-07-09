GAME ZERO
Folge 5: One Way Out
33 Min.Ab 12
Ein Raum. Ein Ausgang. Und ein Team, das bald keines mehr ist. In diesem Spiel zählt nicht Kraft oder Schnelligkeit, sondern Mut zur Entscheidung. Nur wer den richtigen Weg wählt, kommt weiter – und muss dafür einen Preis zahlen. Aus Verbündeten werden Gegner. Denn in Game Zero kann nur eine*r überleben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GAME ZERO
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH