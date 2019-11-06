Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 11

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" ist wieder Kreativität und Mut von Martin Baudrexel und Sebastian Lege gefragt. Martin entscheidet sich für Mascarpone, Garnelen und Eier. Sebastian muss Dosenravioli, Reis und Müsli verwandeln. Die Zeit ist knapp und beide Köche haben mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen. Rechte: kabel eins

Kabel Eins
