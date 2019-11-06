Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 11: Folge 11
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" ist wieder Kreativität und Mut von Martin Baudrexel und Sebastian Lege gefragt. Martin entscheidet sich für Mascarpone, Garnelen und Eier. Sebastian muss Dosenravioli, Reis und Müsli verwandeln. Die Zeit ist knapp und beide Köche haben mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins