Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 13: Folge 13
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" haben die beiden Rivalen Mike Süsser und Frank Buchholz mit schweren Bandagen zu kämpfen. Bei der Suche im Supermarkt schnappt Mike Frank einen vielversprechenden Einkaufswagen weg und löst damit Torschlusspanik bei Frank aus. Doch dann buzzert dieser unter anderem für Salami, Haferkekse und Puten-Steaks. Mike hingegen muss das Beste aus Lachs, Mango und Zimt herausholen. Welches Team hat am Ende die Nase vorn? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins