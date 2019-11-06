Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 26vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü: Bei "Gekauft, gekocht, gewonnen" fordern sich Sterneköche und Top-Köche zum Duell heraus. Per Überwachungskamera beobachten sie Kunden beim Einkaufen und entscheiden sich dann jeweils für einen Einkaufswagen. Anschließend müssen sie mit dessen Inhalt unter Zeitdruck und in fremden Küchen ein schmackhaftes Menü zaubern. Wer kann am Schluss die Jury überzeugen und gewinnt mit seinem Kandidaten das Duell? Rechte: kabel eins

