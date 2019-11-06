Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 12: Folge 12
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Die beiden Kochstars Frank Rosin und Pia-Engel Nixon treten gegeneinander an. Es herrscht gähnende Leere im Supermarkt. Doch dann erregt ein Einkaufswagen mit Rosmarinchips, Salami-Pizza und Milch Franks Aufmerksamkeit. Pias Wahl fällt unter anderem auf Hähnchenbrust, Haferflocken und Birnen. Welches Team kocht sich in das Herz der Jury? Rechte: kabel eins
