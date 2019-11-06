Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 19: Folge 19
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute tritt Fleisch-Guru Timo Hinkelmann gegen den Sternekoch aus Dorsten, Björn Freitag, an. Timo sieht nur eine Chance, gegen Björn gewinnen zu können: Er muss sich einen Zeitvorteil sichern und früh buzzern! Gesagt, getan, Timo entscheidet sich ohne zu zögern für einen Kandidaten, der gerade erst den Supermarkt betreten hat. Ob ihm das zum Verhängnis wird? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins