Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 20

Kabel EinsStaffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20

Folge 20Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 20: Folge 20

44 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute treten Alexander Kumptner und Pia-Engel Nixon gegeneinander an. Bei der Überwachung im Supermarkt scheint zwischen den beiden die Stimmung gut zu sein, bis sich irgendwann herausstellt, dass das Finden perfekter Kandidaten gar nicht mal so einfach ist. Trotzdem schaffen sie es, zwei äußerst charmante Damen davon zu überzeugen, mit ihnen um den 500-Euro-Einkaufsgutschein zu kochen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen