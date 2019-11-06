Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 17

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Folge 17

Folge 17Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 17: Folge 17

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" battelt sich 2-Sterne-Koch Frank Rosin mit seiner "Taste" - Kollegin Cornelia Poletto. Nach einer Absage buzzert Cornelia Poletto schnell für ihren nächsten Kandidaten. Und sie hat Glück: Peter ist begeistert von der Idee mit der hanseatischen Köchin Gerichte zu kreieren und nimmt sie mit nach Hause. Das Team versteht sich blendend und Cornelia ist froh um ihren Hobbykoch. Sie vertraut ihm und überlässt ihm den Hauptgang: Fisch-Frikadellen. Normalerweise kocht Peter das im "Schlaf" - doch die hübsche Cornelia macht ihn nervös. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen