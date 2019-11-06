Gekauft, gekocht, gewonnen
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" battelt sich 2-Sterne-Koch Frank Rosin mit seiner "Taste" - Kollegin Cornelia Poletto. Nach einer Absage buzzert Cornelia Poletto schnell für ihren nächsten Kandidaten. Und sie hat Glück: Peter ist begeistert von der Idee mit der hanseatischen Köchin Gerichte zu kreieren und nimmt sie mit nach Hause. Das Team versteht sich blendend und Cornelia ist froh um ihren Hobbykoch. Sie vertraut ihm und überlässt ihm den Hauptgang: Fisch-Frikadellen. Normalerweise kocht Peter das im "Schlaf" - doch die hübsche Cornelia macht ihn nervös. Rechte: kabel eins
