Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 14

Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14

Folge 14Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 14: Folge 14

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute treten die beiden Kochstars Frank Rosin und Sebastian Lege gegeneinander an. Die beiden sind sehr wählerisch und verlieren so viel Zeit. Sebastian muss heute ein vegetarisches Menü aus griechischem Joghurt, Haferflocken und Kartoffeln zaubern. Franks Wahl hingegen fällt auf Bergkäse, Kürbis und Pralinen. Wer gewinnt am Ende den 500 Euro-Einkaufsgutschein? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen