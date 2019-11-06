Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 18

Kabel EinsStaffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18

Folge 18Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 18: Folge 18

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Nach einigen "Neins" haben die Profiköche die Hobbyköche Sebastian und Astrid von sich überzeugt. Schnell geht es zu den beiden nach Hause. Physiotherapeutin Astrid kann Martin schon mit ihrer Küche überzeugen. Bei Frank Buchholz und Sebastian gibt es ganz andere Schwierigkeiten. Die kleine Küche stellt die beiden vor einige Herausforderungen. Auch scharfe Messer sind beim Sozialpädagogen Mangelware. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen