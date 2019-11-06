Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 21

Kabel EinsStaffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Folge 21

Folge 21: Folge 21

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" treten die beiden Kochstars Alexander Kumptner und Pia-Engel Nixon gegeneinander an. Beinahe zeitgleich gilt es nach kurzer Zeit die gebuzzerten Kandidaten von sich zu überzeugen. Alex gelingt das gut, Pia hat hingegen etwas Pech. Werden die heutigen wilden Kombinationen den Testessern schmecken, und welcher Kandidat kann den 500-Euro-Lidl-Gutschein mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

