Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 25: Folge 25
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute treten die zwei Spitzenköche Martin Baudrexel und Olaf Baumeister gegeneinander an. Während Olaf unter anderem Rotwein, Fischstäbchen, Physalis und Rindersteaks verarbeiten muss, widmet sich Martin unter anderem Paprikachips, Räucherlachs und Müsli. Es bleibt spannend, welches der beiden Teams die schönsten Menüs kreiert und welcher Spitzenkoch die kreativsten Lösungen für das Lebensmittelkuddelmuddel findet. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins