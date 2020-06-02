Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 02.06.2020
43 Min.Folge vom 02.06.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Antoine Monot jr. und Bettina Zimmermann. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

