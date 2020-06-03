Folge vom 03.06.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 03.06.2020: Jana Ina Zarrella und Caroline Frier
43 Min.Folge vom 03.06.2020
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute als Gäste: Jana Ina Zarrella und Caroline Frier. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
