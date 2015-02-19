Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 2vom 19.02.2015
Folge 2: Casting in München

95 Min.Folge vom 19.02.2015Ab 12

Heute machen Heidi Klum und Thomas Hayo an einer Schule in Nürnberg Halt. Sie überraschen die ahnungslose Laura und lösen auf dem Schulhof Kreischalarm aus ... Versteckspiel unmöglich - ab in den Bikini: Die Mädchen müssen für die Juroren im knappen Zweiteiler laufen.

ProSieben
