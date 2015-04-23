Germany's Next Topmodel
Folge 11: Das Glatzenshooting
94 Min.Folge vom 23.04.2015Ab 12
Gerade hatte sich Kiki an ihren wilden Lockenkopf gewöhnt, da kommt er schon wieder ab. "Endlich eine Glatze", freut sich auch Vanessa. Heidis Mädchen sitzen vier Stunden in der Maske, um sich in glatzköpfige Schaufensterpuppen zu verwandeln. Die Topmodel-Kandidatinnen müssen nicht nur ihre Haare lassen, sondern fühlen sich "ohne Haare nicht mehr sexy und feminin", wie Heidi herausstellt.
