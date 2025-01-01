Shooting in schwindelerregender HöheJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Shooting in schwindelerregender Höhe
Trampolin, Männerkörper und Helikopter: Jury-Chefin Heidi Klum setzt bei Fotoshootings gerne "Accessoires" ein. Diese Woche gehen die Mädchen in die Luft - wortwörtlich. In glänzenden Mänteln, High Heels und bei etwa 100 km/h Windgeschwindigkeit posen die Mädchen auf den Kufen des Helikopters vor der Linse von Kristian Schuller. Sie müssen trotz Wind und Höhe die richtige Mimik zeigen.
