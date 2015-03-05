Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das Umstyling
98 Min.Folge vom 05.03.2015Ab 12
Blau, lila oder blond? Beim großen Umstyling rührt Heidi Klum kräftig im Farbtopf ... Ärger, Zickereien und Tränen lassen beim großen Umstyling nicht lange auf sich warten. Die Stylisten verwandeln die Mädchen vor ihrem Sedcard-Shooting in L.A. mit einem neuen Look in gefragte Models.
