Germany's Next Topmodel

ProSieben Staffel 10 Folge 4 vom 05.03.2015
98 Min. Folge vom 05.03.2015 Ab 12

Blau, lila oder blond? Beim großen Umstyling rührt Heidi Klum kräftig im Farbtopf ... Ärger, Zickereien und Tränen lassen beim großen Umstyling nicht lange auf sich warten. Die Stylisten verwandeln die Mädchen vor ihrem Sedcard-Shooting in L.A. mit einem neuen Look in gefragte Models.

