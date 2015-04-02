Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Unterwasser-Shooting

ProSiebenStaffel 10Folge 8vom 02.04.2015
Unterwasser-Shooting

Unterwasser-ShootingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Unterwasser-Shooting

94 Min.Folge vom 02.04.2015Ab 12

Es ist das Fotoshooting, vor dem sich die Mädchen am meisten fürchten: Unterwasser vor der Kamera posieren. Welches Mädchen taucht elegant wie eine Meerjungfrau durchs Wasser oder schwebt im langen Tüllkleid wie eine Nymphe? Diese Woche bekommt die Jury Unterstützung von US-Topmodel Erin Wasson.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen