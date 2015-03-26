Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bodypainting-Shooting

ProSiebenStaffel 10Folge 7vom 26.03.2015
Folge 7: Bodypainting-Shooting

94 Min.Folge vom 26.03.2015Ab 12

Hoppla, wer ist da in die Mehlkiste gefallen? Sind das wirklich die Kandidatinnen? Fotograf Kristian Schuller inszeniert das Bodypainting-Shooting neu. Anstatt Bikinis oder ganze Outfits an den Leib gepinselt zu bekommen, sehen die Mädchen eher aus, als ob sie mit Farbe übergossen wurden. It's raining men ... in der Modelvilla. Nach sieben Wochen nur unter Frauen, würde den Mädchen etwas Abwechslung sicher gut tun. Und diese kommt in Form von drei amerikanischen Männermodels.

ProSieben
