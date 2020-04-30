Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Transformation

ProSiebenStaffel 15Folge 14vom 30.04.2020
Transformation

TransformationJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 14: Transformation

100 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12

Das heutige Motto: "Transformation - wie wandelbar bist du?" Als Coach an Heidi Klums Seite: Thomas Hayo, der so viele Persönlichkeiten wie möglich aus den #GNTM-Models herausholen möchte. Als Aliens mit Glatze und außergewöhnlichen Outfits stehen die Kandidatinnen beim Shooting zusammen mit einem Kindermodel vor der Kamera. Beim Elimination Walk müssen die Topmodel-Anwärterinnen in einer spektakulärer Wüsten-Kulisse Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen