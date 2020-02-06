Germany's Next Topmodel
Folge 2: Welcome to the Jungle!
96 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12
Für die Topmodel-Anwärterinnen geht es in der zweiten Folge nach Costa Rica. An der Seite eines Male Models müssen sie beim Shooting mit Star-Fotograf Rankin als Dschungel-Schönheiten posieren. Die Herausforderung: Das Outfit designen die Nachwuchsmodels vorab selbst. Als Gast-Jurorin steht Topmodel Stella Maxwell Heidi Klum zur Seite.
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen