Germany's Next Topmodel
Folge 6: Das große Krabbeln
102 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12
Skorpione, Spinnen, Kakerlaken. In Folge sechs dürfen die Topmodel-Anwärterinnen beim Insektenshooting keine Berührungsängste zeigen, denn die kleinen Tiere nehmen inmitten ihrer Gesichter Platz. Designer Peter Dundas stattet die #GNTM-Models beim Entscheidungswalk nicht nur mit seinen farbenfrohen Kreationen aus, sondern nimmt auch als Gast-Juror an Heidi Klums Seite Platz.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
