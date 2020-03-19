Germany's Next Topmodel
Folge 8: Catwalk-Time!
123 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Die #GNTM-Models zeigen ihr Können auf dem Laufsteg, denn die Berliner Fashion Week wartet und mit ihr einige aufregende Castings. Ganz neu findet das Fotoshooting diese Woche während des Entscheidungswalks statt. Die Topmodel-Anwärterinnen laufen in der Mode von Designer und Gastjuror Christian Cowan.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen