Germany's Next Topmodel

Halbfinale

ProSiebenStaffel 15Folge 16vom 14.05.2020
Halbfinale

Folge 16: Halbfinale

118 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12

Surprise Surprise! Am Flughafen in Los Angeles erfahren die letzten sechs #GNTM-Models, dass die Reise für sie noch eine Runde weitergeht. Heute steht ein Fotoshooting in luftiger Höhe an, wobei Körpergefühl und Furchtlosigkeit gefragt sind. Bei der großen Entscheidung vor dem Finale werden die Topmodel-Anwärterinnen in den direkten Vergleich mit Toni Garn gestellt. Zusammen mit ihr und Julien Macdonald entscheidet sich Heidi Klum für ihre Finalistinnen.

